Песков опроверг спор Путина с Трампом о гонке вооружений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованная СМИ информация о разговоре Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом про гонку вооружений не соответствует действительности.

Представитель Кремля напомнил, что администрация президента делала сообщение по итогам телефонного разговора между двумя лидерами, и составители этого сообщения «сказали все, что считали необходимым», передает РИА Новости.

Таким образом Песков прокомментировал сообщение американского телеканала NBC, который утверждал, что в телефонном разговоре, состоявшемся 20 марта между президентами РФ и США после победы Владимира Путина на выборах, Трамп сказал: «Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу».

«Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора», — выступил с опровержением Песков, напомнив, что беседа Трампа с Путиным носила конфиденциальный характер, и российская сторона не намерена предавать огласке ее детали.

В сообщении по итогам разговора пресс-служба Кремля утверждала, что он «носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях». Однако Трамп после общения с Путиным заявил, что ситуация с гонкой вооружений «выходит из-под контроля» и требует более детального обсуждения «в ближайшем будущем».

Песков подчеркнул, что «Путин с самого начала был и остается сторонником налаживания развития добрых отношений со всеми странами», в том числе с Соединенными Штатами. «Мы хотим этих отношений», — заверил представитель Кремля.

По его словам, Россия «не развязывала никаких дипломатических войн», не инициировала «санкционные обмены» и высылку дипломатов, поэтому по-прежнему открыта для выстраивания добрых отношений с другими странами, включая США.

Высылку американских дипломатов в ответ на аналогичную меру со стороны Вашингтона пресс-секретарь Путина назвал вынужденной и выразил несогласие с оценкой главы пресс-службы госдепартамента США Хизер Науэрт, назвавшей зеркальную реакцию Москвы «немотивированной».