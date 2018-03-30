Народная артистка Наталья Попович умерла после тяжелой болезни

Народная артистка России Наталья Попович, с 1991 по 2017 годы являвшаяся главным хормейстером московского театра «Новая опера», скончалась в столице на 74-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни, сообщается на сайте театра.

Прощание с артисткой состоится в понедельник, 2 апреля, в Зеркальном фойе театра с 11:00 до 13:00 мск.

«Одной из заслуг главного хормейстера "Новой Оперы" Н.Г. Попович является воспитание хорового коллектива высокого музыкального уровня, который не только мастерски владеет искусством хорового пения, но и играет»,— отметила пресс-служба театра.

Наталья Попович была замужем за ныне покойным основателем «Новой оперы» — дирижером Евгением Колобовым.

Артистке принадлежат идеи театрализованных представлений «Bravissimo!», «Viva Verdil» и других. Кроме того, Попович инициировала постановку спектаклей по «Пиковой даме» Чайковского, «Трубадуру» и «Набукко» Верди, «Искателям жемчуга» Бизе, «Князю Игорю» Бородина, «Золушке» и «Севильскому цирюльнику» Россини, «Джанни Скикки» Пуччини и другим произведениям.

Также Наталья Попович инициировала организацию «Крещенской недели в "Новой опере"» — титульного фестиваля театра, который впервые прошел в 2005 году и с тех пор проводился ежегодно.