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30 марта 2018, 13:59
Великобритания Дмитрий Песков МИД России отравление санкции Сергей Скрипаль

Песков ответил на вопрос о новых санкциях поговоркой

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа на вопрос о введении ответных санкций в отношении западных стран, которые решили выслать российских дипломатов после обвинений Великобритании в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Песков заявил: «Утро вечера мудренее» (цитата по Life).

Об ответных мерах за высылку дипломатов ранее объявил глава МИД РФ Сергей Лавров, однако тогда речь шла лишь о США: 26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле, в качестве ответных мер Россия высылает 60 сотрудников американской дипмиссии и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.

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