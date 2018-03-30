Человеческие следы возрастом 13 тысяч лет найдены в Канаде

Канадские ученые из Университета Виктории и Института Хакаи (провинция Британская Колумбия) нашли человеческие следы по крайней мере трех разных размеров в слое реликтовой почвы под песчаным пляжем на острове Калверт, у тихоокеанского побережья Канады.

Экспедиция во главе с Дунканом Маклареном (Duncan McLaren) раскапывала береговые отложения на участке Meay Channel I, где в конце ледникового периода уровень моря был на два – три метра ниже, чем сегодня. Им удалось обнаружить 29 четких отпечатков человеческих ступней, а также еще некоторое количество похожих на следы углублений. По данным радиоуглеродного датирования, слою, содержащему следы, 13 тысяч лет. Измерения следов показывают, что они, вероятно, принадлежали двум взрослым и одному ребенку.

«Во время последнего ледникового периода (закончившегося около 11 700 лет назад) люди проникли в Америку из Азии через существовавший тогда перешеек, и в конечном итоге достигли современного западного побережья Британской Колумбии в Канаде также как и прибрежные районы к югу, – говорит Дункан Макларен. – Большая часть береговой линии вдоль тихоокеанского побережья Канады сегодня покрыта густым лесом и доступна только на лодке, что затрудняет поиск археологических свидетельств, которые могли бы поддержать эту гипотезу».

Долгое время считалось, что древнейшие обитатели Америки сумели двинуться на юг только 14 тысяч лет назад, когда открылся проход между Лаврентийским и Кордильерским ледниковыми щитами (известный как «коридор Маккензи»). После этого переселения возникла археологическая культура Кловис. Однако ряд археологических находок докловисского времени постоянно вынуждал ученых думать о возможности более раннего заселения Америки. Единственный возможный путь лежал вдоль побережья, огибая ледник. Ученые справедливо отмечали трудности такого маршрута, где в условиях скудных ресурсов поселенцы должны были еще продвигаться в неизвестные им земли. Тем не менее, в последние годы появляется все больше подтверждений данного варианта.

Результаты раскопок опубликованы в электронном научном журнале PLoS ONE.