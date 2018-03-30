Морские черепахи умеют хватать добычу передними ластами

Согласно новому исследованию, морские черепахи используют передние конечности не только для плавания, но и для удержания добычи. Ранее предполагалось, что конечности черепах никак не участвуют в процессе питания.

Сотрудники Морского аквариума в заливе Монтеррей, заповедника черепах в Лахаине (Гавайи), Института океанологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Университета Дьюка и центра исследования коралловых рифов на островах Уитсанди (Квинсленд, Австралия) проанализировали множество фотографий и видеозаписей морских черепах. Они обнаружили целый ряд случаев, когда зеленые черепахи (Chelonia mydas), биссы (Eretmochelys imbricata) и логгерхеды (Caretta caretta) пользуются передними конечностями, чтобы удерживать медуз, подбирать со дна моллюсков, отрывать губок от кораллового рифа. Ранее подобное использование приспособленных для плавания передних конечностей регистрировалось у морских млекопитающих, но не у черепах.

Результат исследования не только обогащает представления об эволюции морских черепах, но и заставляет вновь задуматься над соотношением врожденных и приобретаемых в процессе обучения черт поведения. ««Мы ожидаем, что такое произойдет с очень умными, адаптивными социальными животными. С морскими черепахами все иначе, они никогда не встречаются со своими родителями. Их не обучают кормиться их матери, – говорит один из авторов исследования Кайл ван Хутан (Kyle Van Houtan). – Удивительно, что они выясняют, как это делать без какого-либо обучения, и с ластами, которые не очень приспособлены для этих задач».

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PeerJ.