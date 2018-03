Посольство РФ задало Лондону 27 вопросов по «делу Скрипаля»

Российское дипломатическое представительство в Великобритании обратилось к властям этой страны с призывом дать ответ на 27 официальных вопросов, адресованных Москвой Лондону и связанных с расследованием «дела Скрипаля».

«Вместо того чтобы смотреть российское телевидение и подсчитывать неофициальные версии, правительству Великобритании следует скорее ответить на 27 очень четких вопросов, которые были заданы официально», — гласит сообщение, опубликованное в Twitter посольства.

Instead of watching Russian TV and counting unofficial versions, UK Government should rather answer 27 very precise questions asked officially.https://t.co/J0vSQ68JUC pic.twitter.com/cyQV0ASVL7