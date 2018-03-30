С лета на российские дороги начнут класть б/у асфальт

С 1 июня 2018 года на протяжении последующего года в России будет действовать предварительный национальный стандарт, введенный Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) и предусматривающий использование новой технологии укладки дорожного покрытия.

Согласно этому стандарту, на дороги можно будет укладывать асфальтобетон, который ранее уже был использован с той же целью, пояснили в Росавтодоре газете «Известия».

В настоящее время вторичный асфальт уже используется для укладки основания дорожной одежды, однако новый стандарт разрешает его применение и на верхних слоях.

«На дорогах со слабой интенсивностью движения можно будет применять в составе асфальтобетонной смеси до 20% крошки из старого асфальта, на малоинтенсивных дорогах — без ограничений», — цитирует газета пояснения Росавтодора.

На магистралях со сверхинтенсивным движением — например, на федеральных трассах на выезде из Москвы — использование асфальтового вторсырья запрещено.

После годичной апробации будет решаться вопрос об утверждении этого стандарта на постоянной основе.