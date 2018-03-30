RT прекратит вещание в Вашингтоне

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о прекращении вещания телеканала в Вашингтоне.

В сообщении Симоньян говорится: «Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания. Из-за нашего статуса "иноагента", да». Несмотря на это, RT продолжит вещание в Вашингтоне «на других платформах», указала Симоньян.

Как сообщает Bloomberg, жители Вашингтона остались без десятка иностранных телеканалов, поскольку прекращают вещание распространители сигналов этих телеканалов — WNVT и WNVC. В компании, предоставлявшей контент для WNVT и WNVC, утверждают, что происходящее связано не столько с тем, что RT признан иностранным агентом на территории США, сколько с частотным аукционом, на котором были проданы права на частоты этих двух вещателей.

Однако глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов пообещал Вашингтону ответные меры: «Мы много раз уже отмечали, что наши меры будут ответными, то есть если с той стороны есть практическая реализация угроз, то и с нашей стороны последуют такого же свойства ответные меры».