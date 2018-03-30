В допинговое дело керлингиста Крушельницкого включилось РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) присоединилось к расследованию допингового дела в отношении керлингиста Александра Крушельницкого, сообщил РИА Новости президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

По его словам, РУСАДА согласовало свое право на проведение расследования, а федерация активно сотрудничает с агентством. «Они проводят свои мероприятия с целью определить источник попадания в организм запрещенного препарата и людей, которые к этому причастны», — пояснил Свищев.

Напомним, 5 марта российская Генеральная прокуратура объявила о намерении проверить случаи выявления допинга у керлингиста Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой.

Александр Крушельницкий вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой завоевали бронзу на турнире смешанных пар на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, однако были лишены награды после обнаружения в допинг-пробах спортсмена запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарата мельдония. Керлингист заявил, что никогда не употреблял этот препарат.