Минобороны РФ показало успешный пуск ракеты «Сармат»

Российское оборонное ведомство опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись испытаний межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса «Сармат», состоявшихся на испытательном космодроме «Плесецк».

По итогам испытаний в министерстве обороны сделали вывод, что характеристики комплекса получили подтверждение — как в ходе предстартовой подготовки, так и на начальном этапе полета «Сармата».

«Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР», — говорится в заявлении Минобороны по поводу проведенных испытаний.

Напомним, МБР тяжелого класса «Сармат» планируются в качестве замены состоящим на вооружении российской армии ракетам «Воевода».