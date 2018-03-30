СКР начал допросы разрешивших открыть «Зимнюю вишню» чиновников

Сотрудники Следственного комитета приступили к допросу кемеровских чиновников, давших разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», расположенном в здании бывшей кондитерской фабрики.

Не исключено, что некоторые из допрашиваемых впоследствии станут фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту гибели на пожаре 64 человек, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следственные действия проводятся в администрации Кемерово, передает телеканал «Россия 24». Он подтвердил информацию о том, что СКР проверяет людей, давших разрешение на ввод в эксплуатацию здания ТРЦ «Зимняя вишня», которое «было переделано из кондитерской фабрики в торговый центр».

Для расследования причин кемеровской трагедии создана следственная группа в составе 100 человек, включая криминалистов и следователей центрального аппарата СКР. Личный контроль над делом взял на себя глава комитета Александр Бастрыкин.

На данный момент арестованы пять фигурантов — управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок, техдиректор ТЦ Георгий Соболев, охранник Сергей Антюшин, а также Игорь Полозиненко и Александр Никитин (сотрудники компании, обслуживавшей противопожарные системы). Всем им предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ — о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, повлекших большие человеческие жертвы.

Накануне задержали генерального директора компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову. Кроме того, в ее доме проведен обыск.