Осужденный за экстремизм журналист РБК этапирован в колонию

Приговоренный к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за экстремизм журналист Александр Соколов этапирован к месту отбывания наказания, сообщил РБК его адвокат Алексей Чернышев, не сумев уточнить, куда именно отправили его подзащитного.

Известно, что вместе с Соколовым в колонию доставлен активист Кирилл Барабаш, соратник журналиста, которого суд приговорил к лишению свободы на 3 года и 10 месяцев.

На запрос о колонии, в которую этапировали заключенных, пресс-служба ФСИН ответила, что подобная информация не разглашается, поскольку является персональной. «Когда Соколов прибудет в учреждение, об этом сообщат одному из родственников по его выбору», — пояснили в пресс-службе.

На прошлой неделе адвокат журналиста подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении его клиента, но Тверской суд Москвы не принял его к производству без объяснения причин.

Александр Соколов — спецкорреспондент РБК — был арестован летом 2015 года, через несколько недель после публикации итогов проведенного им расследования хищений при строительстве космодрома Восточный.