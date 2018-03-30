Торгпред России в США попал в список высылаемых дипломатов

Торговый представитель России в США Александр Стадник заявил РИА Новости, что обнаружил себя в списке высылаемых из США российских дипломатов.

Стадник отметил: «После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства России в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом».

Напомним, 26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле — такую меру американские власти решили предпринять в связи с прозвучавшими в адрес России обвинениями в причастности к отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В качестве ответных мер Россия высылает 60 сотрудников американской дипмиссии и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон не считает высылку из России своих дипломатов ответной мерой: «США совместно со многими другими странами приняли решение выслать русских шпионов. Мы не считаем это дипломатической ответной реакцией на эту ужасающую атаку на британского гражданина и его дочь. Еще раз, они нарушили конвенцию по химическому оружию, они использовали запрещенное вещество «Новичок». Мы серьезно отнеслись к этому».

В Белом доме опубликовали заявление, в котором говорится: «Сегодняшние российские действия по высылке американских дипломатов еще больше ухудшают отношения между США и Россией. Выдворение незадекларированных российских разведчиков Соединенными Штатами и еще более чем двумя десятками стран-партнеров и союзников по НАТО на этой неделе было адекватным ответом на атаку России на земле Соединенного Королевства».