Шварценеггер перенес длительную операцию на открытом сердце

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сегодня перенес экстренную хирургическую операцию на открытом сердце, в ходе которой ему заменили клапан катетера, пишет TMZ со ссылкой на свои источники.

Оперировали 70-летнюю звезду в престижной калифорнийской клинике «Синайские кедры» (Cedars-Sinai). Шварценеггер прибыл туда накануне, чтобы провести плановую замену клапана установленного на сердечной аорте катетера, однако при проведении процедуры возникли непредвиденные проблемы.

В результате врачи решили провести экстренное вмешательство, которое длилось несколько часов. Источники TMZ утверждают, что состояние актера стабильное. Клапан аорты ему заменили в 1997 году, и с тех пор Шварценеггер находится под наблюдением врачей.