Трамп пообещал «очень скоро» вывести войска из Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут покинуть сирийскую территорию после разгрома запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

«Мы вышибаем дух из ИГ, мы уйдем из Сирии, типа, очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом», — цитирует ТАСС заявление президента США, сделанное им в ходе выступления в Ричфилде (Огайо).

Трамп гарантировал, что боевики запрещенной в РФ террористической организации полностью утратят все занятые ими сирийские территории, причем в кратчайшие сроки, потому что американцы «собираются уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой принадлежат и в которой хотят быть».

Выступление Трампа в Ричфилде было посвящено его плану по развитию инфраструктуры, финансирование которого предполагается в размере 1,5 трлн долларов. Обращаясь к собравшимся, президент США осудил своих предшественников за то, что они истратили 7 трлн долларов на военные действия в ближневосточном регионе, вместо того чтобы вложить их в развитие своей страны.

СМИ отмечают, что заявлением о незаинтересованности в присутствии на сирийской территории Трамп вступил в противоречие с предыдущими заявлениями своей же администрации по этой теме. В частности, в начале года вице-президент США Майкл Пенс утверждал, что Белый дом «привержен присутствию в Сирии» как с целью разгрома террористов, так и для «сдерживания враждебного воздействия Ирана».