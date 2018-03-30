Экс-мэр Ярославля попросил Путина о помиловании

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, приговоренный к 12,5 года лишения свободы и штрафу в размере 60 млн рублей за взяточничество, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Прошение Урлашова рассмотрит администрация рыбинской колонии № 2, в которой бывший градоначальник отбывает наказание, сообщил «Коммерсанту» уполномоченный по правам человека в Ярославской области, член региональной комиссии по вопросам помилования Сергей Бабуркин.

С учетом проведенного в следственных изоляторах времени общий срок пребывания Урлашова под стражей составляет приблизительно четыре года и девять месяцев.

После рассмотрения в колонии прошение экс-чиновника будет направлено в комиссию по вопросам помилования, которая, по оценке Бабурина, может рассмотреть письмо в апреле или мае. Следующий этап — утверждение у губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Если он примет положительное решение, вопрос Урлашова выйдет на уровень администрации президента страны.

Бабуркин не смог уточнить, признал ли теперь экс-губернатор свою вину — раньше он отказывался это сделать, утверждая, что дело против него сфабриковано по «политическому заказу».

Градоначальник Ярославля был задержан летом 2013 года по подозрению в получении «откатов» при строительстве дорог и требовании денег за содействие в передаче акций компании, подконтрольной ярославской мэрии. Приговор Урлашову вынесли в 2016 году.