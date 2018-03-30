Рособрнадзор наказал три московских института по итогам проверки

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие лицензии Московского института банковского дела на осуществление образовательной деятельности, а также запретила Институту социально-экономического прогнозирования и моделирования и Гуманитарному институту в Москве набирать новых абитуриентов.

«Прием в учебные заведения запрещен в связи с неисполнением предписаний в установленные Рособрнадзором сроки», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Отсутствие действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности лишает учебное заведение право оказывать услуги по реализации образовательных программ, то есть фактически блокирует его работу. При этом учредитель вуза обязан перевести учащихся на программы аналогичного направления в другие вузы, сохранив форму, курс и стоимость обучения.

В сообщении на сайте Рособрнадзора уточняется, что меры к указанным институтам были применены в период с 23 по 30 марта по итогам ранее проведенных специалистами ведомства проверок.