Группа американцев обвинила «Аэрофлот» в расовой дискриминации
Пятеро граждан США индийского происхождения пожаловались на дискриминацию со стороны «Аэрофлота».
С жалобой от их имени в Минтранс США обратилось юридическое бюро Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC и Ассоциация мусульманских адвокатов, на сайте которой опубликован соответствующий документ (.pdf). На ситуацию обратил внимание РБК.
Согласно жалобе, 7 января американцы прилетели из Дели в Шереметьево, откуда должны были далее лететь в Нью-Йорк.
Из-за плохих погодных условий в аэропорту Нью-Йорка рейс из Москвы был задержан. При попытке зарегистрироваться на другие рейсы «Аэрофлота» до США в авиакомпании заявили, что свободных мест нет.
При этом, отмечают подавшие жалобу, другим американским пассажирам со светлой кожей «Аэрофлот» дал возможность вылететь на родину.
А пассажирам индийского происхождения, по их словам, представители авиакомпании пригрозили депортацией в Индию, если они будут находиться в аэропорту более 24 часов.
При этом они, говорится в жалобе, «многократно объясняли представителям "Аэрофлота", что не могут быть депортированы в Индию, так как являются гражданами США».
В итоге группа все-таки была вынуждена улететь рейсом авиакомпании в Нью-Дели.