В Турции рассказали о визите Путина на следующей неделе

Президент России Владимир Путин в начале следующей недели посетит Анкару, где обсудит сирийское урегулирование с главами Турции Реджепом Эрдоганом и Ирана Хасаном Рухани. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на пресс-службу Эрдогана.

Сообщается, что во вторник 3 апреля в Анкаре состоится очередное заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высокого уровня, которое проведут Эрдоган и Путин. Во встрече будут участвовать министры обеих стран.

Путин также примет участие в церемонии закладки фундамента АЭС «Аккую».

4 апреля пройдет встреча президентов Турции, России и Ирана на тему сирийского урегулирования.