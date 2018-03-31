Глава СК провел встречу с родными погибших в «Зимней вишне»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово и провел встречу с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает Telegram-канал СК.

У импровизированного мемориала вблизи сгоревшего ТЦ Бастрыкин также возложил цветы и «пообщался с кемеровчанами, заверил их в проведении тщательного и объективного расследования произошедшей трагедии».

На встрече с Бастрыкиным присутствовал и житель Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре погибла вся семья — жена, сестра и трое детей. Об этом он написал в инстаграме.

Пожар произошел 25 марта. В ТЦ погибли 64 человека, включая 41-го несовершеннолетнего.