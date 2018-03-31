31 марта 2018, 12:29
Глава СК провел встречу с родными погибших в «Зимней вишне»
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово и провел встречу с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает Telegram-канал СК.
У импровизированного мемориала вблизи сгоревшего ТЦ Бастрыкин также возложил цветы и «пообщался с кемеровчанами, заверил их в проведении тщательного и объективного расследования произошедшей трагедии».
На встрече с Бастрыкиным присутствовал и житель Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре погибла вся семья — жена, сестра и трое детей. Об этом он написал в инстаграме.
Пожар произошел 25 марта. В ТЦ погибли 64 человека, включая 41-го несовершеннолетнего.
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