Бастрыкин поручил проверить работу пожарных в «Зимней вишне»

Глава Следственного комитета Александр Бастракин поручил тщательно проверить претензии к работе пожарных в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин сегодня встретился в Кемерово с родственниками погибших и пострадавших при пожаре.

По итогам встречи он поручил следственной группе «тщательным образом проанализировать» всю информацию, поступившую от них, и в частности, «претензии к работе экстренных служб».

Глава СК пообещал, что такие встречи с потерпевшими он будет проводить регулярно. Также он предложил им помощь в решении возникающих проблем.

«Если вам нужна помощь в решении каких-то житейских вопросов, в плане оказания медицинской помощи, решения жилищных проблем, готов обратиться в соответствующие структуры и, надеюсь, мне не откажут», — сказал глава ведомства.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» стал причиной гибели 64 человек, 41 из которых — дети. Еще 80 человек пострадали.