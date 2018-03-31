Глава Роскачества рассказал о подделке каждой пятой бутылки коньяка

Для изготовления каждой пятой бутылки коньяка, по данным Роскачества, используется не виноградный спирт, а «иные виды спиртов». Об этом НТВ сообщил глава Роскачества Максим.

«В настоящий момент я могу предварительно сказать, что около 21% тех коньяков, которые мы исследуем, произведены не из виноградного спирта. Иных видов спиртов. В этом смысле они, конечно же, не могут являться коньяками», — отметил Протасов.

«Роскачество» — автономная некоммерческая организация, созданная в 2015 году по распоряжению правительства.

Исследование коньяка, как отмечает «Коммерсантъ», организация проводит по поручению вице-премьера Александра Хлопонина.

В проверке участвует примерно 50 коньячных марок из России, Армении, Грузии, Молдавии и Франции. Речь идет о марках стоимостью от 372 рублей до 10 тысяч рублей за бутылку.