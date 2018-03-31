31 марта 2018, 18:49
Автобус с российскими туристами перевернулся в Польше
В Польше попал в аварию туристический автобус с россиянами. В результате в больницу попали 11 человек, сообщает Fakt24.
Серьезно пострадала одна женщина, которую на вертолете доставили в госпиталь во Вроцлаве, отмечает посольство РФ в Польше.
По предварительным данным, автобус следовал из Праги и столкнулся на трассе с легковым автомобилем. В результате автобус выехал в кювет и перевернулся.
Всего в момент аварии в нем находились 33 пассажира.
ДТП произошло в Нижнесилезском воеводстве.
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