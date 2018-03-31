Автобус с российскими туристами перевернулся в Польше

В Польше попал в аварию туристический автобус с россиянами. В результате в больницу попали 11 человек, сообщает Fakt24.

Серьезно пострадала одна женщина, которую на вертолете доставили в госпиталь во Вроцлаве, отмечает посольство РФ в Польше.

По предварительным данным, автобус следовал из Праги и столкнулся на трассе с легковым автомобилем. В результате автобус выехал в кювет и перевернулся.

Всего в момент аварии в нем находились 33 пассажира.

ДТП произошло в Нижнесилезском воеводстве.