В Дагестане задержан ранивший заместителя главы больницы мужчина

Сотрудники полиции задержали жителя Махачкалы, который накануне напал с ножом на заместителя главного врача Республиканского ортопедо-травматологического центра в Дагестане. Об этом сообщает РИА Дагестан со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Задержанный 1987 года рождения. По данным представителя медучреждения, он хотел зайти в больницу, закрытую на карантин, и подрался с врачами и охранниками.

В республиканском МВД сообщили «Интерфаксу», что посетитель после ссоры ударил ножом заместителя главврача, попав в ногу. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.