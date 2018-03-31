Посольство России в Лондоне выпустило серию предупреждений для россиян

Посольство России в Лондоне выпустило три предупреждения для россиян, собирающихся в Великобританию — общее, для болельщиков и для родителей, отправляющих детей на учебу.

В общем предупреждении говорится, что «возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны».

При этом могут изыматься для проверки документы и электроника.

Россиянам, которые собираются отправить детей на учебу или на языковые курсы в Великобританию, российские дипломаты советуют «тщательно взвесить необходимость таких поездок».

Болельщиков, которые поедут 5 апреля на футбольный матч между ЦСКА и «Арсеналом», призывают к повышенной осторожности и законопослушности «в условиях проводимой в Великобритании антироссийской кампании, ведущей к росту русофобских настроений».