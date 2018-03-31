31 марта 2018, 19:57
СКА сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина
Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над московским ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Встреча, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу СКА.
Таким образом СКА сравнял счет с ЦСКА в серии до четырех побед. У каждой команды пока по одной победе и одному поражению.
Следующие два матча 2 и 4 апреля команды сыграют в Москве.
В финале Кубка Гагарина встретятся победитель пары СКА-ЦСКА и победитель пары «Ак Барс» — «Трактор».
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