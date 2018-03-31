СКА сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Хоккеисты петербургского СКА одержали победу над московским ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, проходившая в Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу СКА.

Таким образом СКА сравнял счет с ЦСКА в серии до четырех побед. У каждой команды пока по одной победе и одному поражению.

Следующие два матча 2 и 4 апреля команды сыграют в Москве.

В финале Кубка Гагарина встретятся победитель пары СКА-ЦСКА и победитель пары «Ак Барс» — «Трактор».