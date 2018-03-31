Экс-глава кемеровского Госстройнадзора арестована
Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 мая бывшую начальницу инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилию Комкову, сообщает «Интерфакс».
По версии следствия, отмечает ТАСС, чиновница должна была принять меры к запрету эксплуатации торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», которое СК считает самостроем.
Комкову обвиняют по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
На сегодняшнем заседании следователь сообщил, что чиновница пыталась скрыться после пожара — улетела к подруге в Москву, и хотя «обратный билет был куплен на начало апреля, но он возвратный, и она могла сдать его, не возвращаясь в Кемерово», утверждал следователь.
При пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, еще около 80 пострадали.