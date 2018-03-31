Грудинин рассказал о психотерапевтической помощи Зюганова

Кандидат от КПРФ на выборах 18 марта Павел Грудинин рассказал о поддержке лидера партии Геннадия Зюганова во время президентской гонки.

«Геннадий Андреевич Зюганов, единственный, наверное, в этом зале, кто посмотрел все эфиры. После каждого моего выступления [на телевидении] был звонок, и он говорил: "Вот здесь ты прав, хорошо" или: "Здесь надо поправить"», — признался бывший кандидат (цитата ТАСС).

«И он работал психотерапевтом. Я бы не смог выдержать», — добавил Грудинин, выступая на пленуме КПРФ.

Зюганов, со своей стороны, заявил, что консультировал Грудинина как «человек, переживший много избирательных кампаний».

На выборах победил действующий президент Владимир Путин, набрав 76,69%. Грудинин занял второе место с 11,77%. Замкнул тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов.

Инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая.