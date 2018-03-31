«Локомотив» уступил «Амкару» в матче РФПЛ

Столичный «Локомотив» на своем поле потерпел поражение от пермского «Амкара» в матче 24-го тура чемпионата страны среди команд Российской футбольной премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Амкара».

У «железнодорожников», сообщает «Интерфакс», на 17-й минуте отличился Мануэл Фернандеш, реализовав пенальти.

В «Амкаре» на 48-й минуте Аарон Оланаре сравнял счет, также с пенальти. На 59-й минуте Оланаре забил решающий гол.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, «Амкар» — 12-е.