31 марта 2018, 16:40
«Локомотив» уступил «Амкару» в матче РФПЛ
Столичный «Локомотив» на своем поле потерпел поражение от пермского «Амкара» в матче 24-го тура чемпионата страны среди команд Российской футбольной премьер-лиги.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Амкара».
У «железнодорожников», сообщает «Интерфакс», на 17-й минуте отличился Мануэл Фернандеш, реализовав пенальти.
В «Амкаре» на 48-й минуте Аарон Оланаре сравнял счет, также с пенальти. На 59-й минуте Оланаре забил решающий гол.
«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, «Амкар» — 12-е.
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