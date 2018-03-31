СПЧ обратился к директору ФСИН из-за перевода Малобродского

СПЧ обратился к директору ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой проверить «законность и обоснованность» перевода бывшего директора «Гоголь-центр» Алексея Малобродского из одного следственного изолятора в другой. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Поводом послужило обращение в Совет по правам человека членов ассоциации «Свободное слово» и члена ОНК Москвы Когершын Кощугуловой (это журналистка «Дождя» Когершын Сагиева).

Малобродский, по словам обратившихся, был переведен из первого следственного изолятора в четвертый по «решению следователя», однако такой перевод российскими законами не предусмотрен.

Также в обращении к СПЧ говорится, что из-за неоказания надлежащей медицинской помощи состояние здоровья Малобродского ухудшилось.

В связи с этим СПЧ просит «принять меры к обеспечению ему безотлагательной медицинской помощи».

Малобродский проходит по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова. Фигурантов обвиняют в хищении бюджетных денег на постановки. Малобродский и Серебреников отрицают свою вину.