Основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, сообщает Ren.tv.

Погребение прошло «в закрытом режиме», посторонних на церемонию не пустили.

Накануне тело Мавроди из морга забрала его бывшая жена.

26 марта около 01:00 основателю МММ стало плохо на остановке за Третьим транспортным кольцом. Прохожие вызвали скорую. В 02:48 Мавроди был доставлен в 67-ю больницу с нарушением сердечного ритма. Там он и скончался в возрасте 62 лет.

Его похороны оплатила группа участников еще одной пирамиды Мавроди МММ-2011.