МИД РФ потребовал сокращения британской дипмиссии на 50 человек

Более 50 британских дипломатов должны будут покинуть Россию для достижения паритета в количестве сотрудников дипмиссий обеих стран. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Разница между количеством российских и британских дипломатов — более 50 человек», — сообщила она.

30 марта МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении более 20 стран, присоединившихся к высылке Великобританией российских дипломатов.

Всего персонами нон грата объявлены более 150 россиян. Россия высылает аналогичное число дипломатов из США, ЕС и других государств.

В середине марта Великобритасния выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В ответ Москва объявила персонами нон грата 23 британца, закрыла консульство в Петербурге и Британский совет.