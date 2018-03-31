Минтранс России пригрозил ответными мерами за досмотр самолета в Лондоне

Российская сторона потребует официальных объяснений от Лондона из-за осмотра самолета «Аэрофлота», произведенного в аэропорту Хитроу накануне.

«В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», — говорится в сообщении Минтранса РФ.

30 марта аэробус «Аэрофлота» осмотрели британские таможенники. Неофициально в британском правительстве заявили, что проверка кабины была стандартной для лайнера, который прибыл «из такой страны повышенного риска как Россия».