Эллу Памфилову внесли в базу данных «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову.

В сообщении ресурса отмечается, что Памфилова покусилась «на территориальную целостность и безопасность Украины», нарушила украинскую границу «с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым» и организовала выборы президента РФ в Крыму.

В базу данных «Миротворца» регулярно вносятся фамилии и личные данные российских политиков, журналистов, общественников. Зачастую после этого им запрещают посещать Украину.