31 марта 2018, 12:10
Эллу Памфилову внесли в базу данных «Миротворца»
Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу данных председателя Центральной избирательной комиссии России Эллу Памфилову.
В сообщении ресурса отмечается, что Памфилова покусилась «на территориальную целостность и безопасность Украины», нарушила украинскую границу «с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым» и организовала выборы президента РФ в Крыму.
В базу данных «Миротворца» регулярно вносятся фамилии и личные данные российских политиков, журналистов, общественников. Зачастую после этого им запрещают посещать Украину.
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