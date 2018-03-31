31 марта 2018, 10:40
Путин поздравил евреев с праздником Песах
Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах.
«Этот древний и особо почитаемый иудеями всего мира праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства», — говорится в послании главы государства, размещенном на его сайте.
«Отрадно, — отмечает президент, — что российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям, воспитывают молодежь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания».
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