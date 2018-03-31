Движение на «красной ветке» метро восстановили после падения пассажира

Движение на Сокольнической («красной») ветке столичного метрополитена полностью восстановлено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подземки в твиттере.

Ранее сегодня движение было ограничено от станции «Сокольники» до «Парка культуры» из-за падения на пути пассажира.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УВД на московском метрополитене, в 13:00 на станции метро «Красные ворота» 56-летний житель столицы упал на пути и попал под прибывающий поезд.

«Прибывший наряд скорой помощи констатировал смерть потерпевшего с предварительным диагнозом: поездная травма, не совместимая с жизнью», — сказали в ведомстве.