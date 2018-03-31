У Савченко началась кровавая рвота

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, объявившая голодовку после своего задержания, испытывает проблемы со здоровьем.

Как заявила «Громадське радіо» ее сестра Вера, у Надежды Савченко иногда «идет кровавая рвота».

«Ей дают таблетки от желудка, это сказал штатный врач и СИЗО, она пьет воду, и попросила капли в нос, так как на первых этапах голодания — это постоянный жар, и все сохнет, в том числе, и нос», — рассказала Вера Савченко.

Она подтвердила, что депутат сидит в одиночной камере с круглосуточным видеонаблюдением.

Савченко была задержана 22 марта, после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее обвиняют в попытке госпереворота, подготовке терактов и сотрудничестве с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.