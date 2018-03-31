Британские власти объяснили досмотр российского самолета

Досмотр российского пассажирского самолета в лондонском аэропорту Хитроу являлся обычной практикой борьбы с оргпреступностью, заявили британские власти.

«Для пограничной службы провести досмотр самолета — это обычная практика, направленная на защиту Соединенного Королевства от организованной преступности и от тех, кто пытается ввозить в страну вредные для здоровья вещества, такие как наркотики, а также огнестрельное оружие», — заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес (цитата Reuters).

Министр отметил, что после того как досмотр был выполнен, самолет смог продолжить путь по маршруту следования.

30 марта британские таможенники устроили досмотр аэробуса «Аэрофлота», прибывшего из Москвы в Лондон. Проверяющие разрешили присутствовать на досмотре только капитану воздушного судна.

Минтранс России заявил, что при отсутствии объяснений со стороны Лондона, российская сторона «оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков».