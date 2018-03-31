За два года ВМФ России пополнится на 50 кораблей и судов

До 2020 года в боевой состав Военно-морского флота России войдут около 50 кораблей и судов. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ Владимир Королев, передает ТАСС.

По его словам, в это число войдут «атомные подводные ракетные крейсера с баллистическими ракетами перехватывания подводной лодки», а также новые фрегаты, дизельные подлодки, малые ракетные корабли и суда обеспечения.

Королев отметил, что все корабли строятся «для конкретных флотов, которые будут решать задачи и у себя, и на других театрах».