На Ставрополье столкнулись рейсовый автобус и зерновоз

В Ставропольском крае на трассе Р-217 «Кавказ» рейсовый автобус столкнулся с зерновозом, сообщает региональный главк МЧС.

Инцидент произошел в 17:05 мск на 300-м километре дороги, вблизи поворота на село Солуно-Дмитриевское, уточнили «Интерфаксу» в МЧС. Автобус направлялся из Кисловодска в Сочи.

В момент аварии в нем находились 14 человек, из них один ребенок.

В ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, один из пострадавших — водитель — скончался в машине скорой помощи.

Остальных доставили в больницу села Курсавка. Пассажиры, которые не пострадали, на запасном автобусе были отправлены в Сочи.