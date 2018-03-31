31 марта 2018, 19:03
На Ставрополье столкнулись рейсовый автобус и зерновоз
В Ставропольском крае на трассе Р-217 «Кавказ» рейсовый автобус столкнулся с зерновозом, сообщает региональный главк МЧС.
Инцидент произошел в 17:05 мск на 300-м километре дороги, вблизи поворота на село Солуно-Дмитриевское, уточнили «Интерфаксу» в МЧС. Автобус направлялся из Кисловодска в Сочи.
В момент аварии в нем находились 14 человек, из них один ребенок.
В ГИБДД сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, один из пострадавших — водитель — скончался в машине скорой помощи.
Остальных доставили в больницу села Курсавка. Пассажиры, которые не пострадали, на запасном автобусе были отправлены в Сочи.
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