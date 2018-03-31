Игорь Востриков опубликовал видео первых минут пожара в «Зимней вишне»

Житель Кемерово Игорь Востриков, потерявший по время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» жену, сестру и троих детей, опубликовал запись с камер видеонаблюдения в ТЦ.

Запись он продемонстрировал во время прямой трансляции своем Instagram, ее сохранил РБК.

На записи видно, что после начала пожара люди начали выбегать из кинозалов, двери были открыты, в том числе и «красном зале», где было большинство погибших.

Также видно, как девушка открыла дверь в «красный зал», однако никто оттуда поначалу выходить не стал. Спустя 13 секунд послед начала пожара коридор заволокло дымом.

Игорь Востриков стал одним из символов той трагедии. Активист добивается открытого расследования обстоятельств пожара и работы спасателей.