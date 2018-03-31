Здание «Зимней вишни» признали аварийным

Здание кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», частично обрушившееся из-за пожара, признано аварийным.

По итогам обследования здания ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России подготовил заключение, на основании которого строение было признано аварийным, сообщили ТАСС в МЧС.

В воскресенье 25 марта в «Зимней вишне» произошел страшный пожар, жертвами которого стали 64 человека, включая 41 ребенка. Арестованы несколько сотрудников ТЦ и фирмы, занимавшейся обслуживанием противопожарной системы. Также суд сегодня решает вопрос об аресте экс-главы кемеровского Госстройнадзора.