Власти поздравили с юбилеями Александра Збруева и Владимира Винокура

31 марта исполнилось 80 лет Александру Збруеву и 70 лет Владимиру Винокуру. Актеров поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В поздравительной телеграмме Збруеву говорится: «Какую бы роль Вы ни играли, это всегда яркое перевоплощение, виртуозная импровизация, элегантность и обаяние. И поэтому зрители всегда ждут Ваших новых работ, ходят в театр "на Збруева", чтобы вновь встретиться с любимым артистом, подарить Вам цветы и бурные овации».

Винокура Медведев назвал «мастером тонкой репризы, непревзойденным импровизатором, настоящим королём хорошей шутки».

«Вы умеете создать на концерте особую атмосферу, подарить каждому ощущение радости», — отметил глава правительства.

Александра Збруева также поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Уверен, что свой талант и вдохновение вы и впредь будете щедро дарить многочисленным поклонникам», — отмечается в поздравлении.