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01 апреля 2018, 10:25
выборы губернаторов Кемерово ЦИК

Выборы главы Кузбасса пройдут 9 сентября

Выборы Губернаторов
Выборы Губернаторов
Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Нового губернатора Кемеровской области выберут в единый день голосования, 9 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена ЦИК РФ Евгения Шевченко.

В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года, — отметил он.

Ранее глава Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Ее уже принял президент Владимир Путин. И.о. главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.

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