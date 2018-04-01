Все выдворенные из США дипломаты вернулись в РФ

Около 13:00 мск во Внуково приземлился второй самолет специального летного отряда «Россия» с российскими дипломатами, выдворенными из США. Об этом сообщает РИА Новости.

На борту самолета находились дипломаты с семьями, а также те, кто работал в постпредстве в ООН в Нью-Йорке.

Сервис Flightradar24 подтверждает, что Ил-96-300 СЛО «Россия» с бортовым номером 96023 приземлился во Внуково в это время. Первый борт прибыл в аэропорт в 10:44.