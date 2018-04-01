МЧС назвало распространение огня в ТЦ в Кемерово лавинообразным

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев рассказал, что первый датчик дыма, сработавший при возгорании в торговом центре в Кемерово, находился над сухим бассейном с поролоновыми кубами в детской игровой зоне. Его слова приводит ТАСС.

Через девять секунд сработал соседний датчик, через 15–17 секунд - датчик в вентиляционной камере на пятом этаже. Наконец, через 39 секунд сработал датчик в лифтовом холле.

«Такое стремительное развитие пожара и задымления дали в том числе поролоновые кубики в сухом бассейне, где и возникло возгорание, а также приточная вентиляция, которая не отключилась в момент пожара», — отметил Еникеев.