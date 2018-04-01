Посол РФ в Великобритании назвал отравление Скрипаля провокацией

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко считает отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля провокацией британских спецслужб. Об этом он сказал в интервью телеканалу НТВ.

«У нас очень серьезные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами, с нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры. Вот, собственно, реалии и приводят нас к заключению о том, что это провокация спецслужб», — отметил Яковенко.

Он считает, что местные спецслужбы могли устроить отравление, чтобы отвлечь внимание населения от Brexit, либо ради получения Британией ведущей роли среди западных стран в сдерживании России.