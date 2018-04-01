01 апреля 2018, 10:11
В Кембридже прошла церемония прощания с Хокингом
В Великобритании в Кембридже простились с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. Об этом сообщает ВВС.
Церемония прошла в церкви Святой Марии. В ней участвовали родственники ученого, а также около 500 специально приглашенных гостей.
В прощании принимали участие основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, комик Дара О'Брайен, астрофизик Брайан Мэй и другие.
Хокинга похоронили рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином в пантеоне Вестминстерского аббатства.
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