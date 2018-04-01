В Кембридже прошла церемония прощания с Хокингом

В Великобритании в Кембридже простились с физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. Об этом сообщает ВВС.

Церемония прошла в церкви Святой Марии. В ней участвовали родственники ученого, а также около 500 специально приглашенных гостей.

В прощании принимали участие основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, комик Дара О'Брайен, астрофизик Брайан Мэй и другие.

Хокинга похоронили рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином в пантеоне Вестминстерского аббатства.