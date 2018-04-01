Первый самолет с дипломатами РФ приземлился в Москве

Борт специального летного отряда «Россия» с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву. Это подтверждают данные Flightradar24.

Самолет Ил-96-300, вылетевший из Вашингтона, приземлился во Внуково. На его борту судна находится первая группа дипломатов с семьями. Всего в Москву вернулся 171 человек, из них 60 - дипломаты.

В Вашингтоне дипломатов провожал посол России в США Анатолий Антонов.​