01 апреля 2018, 12:05
Первый самолет с дипломатами РФ приземлился в Москве
Борт специального летного отряда «Россия» с высланными из США российскими дипломатами прибыл в Москву. Это подтверждают данные Flightradar24.
Самолет Ил-96-300, вылетевший из Вашингтона, приземлился во Внуково. На его борту судна находится первая группа дипломатов с семьями. Всего в Москву вернулся 171 человек, из них 60 - дипломаты.
В Вашингтоне дипломатов провожал посол России в США Анатолий Антонов.
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