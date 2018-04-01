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01 апреля 2018, 00:01
Мемория

Мемория. Сергей Рахманинов

Константин Сомов. Портрет композитора Сергея Васильевича Рахманинова. 1925г.
Константин Сомов. Портрет композитора Сергея Васильевича Рахманинова. 1925г.
ГРМ/Wikimedia Commons

 1 апреля 1873 года родился Сергей Рахманинов, великий пианист и композитор

 

Личное дело

Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) родился в усадьбе Семеново Новгородской губернии в дворянской семье. Отец Василий Аркадьевич происходил из тамбовских дворян, мать, Любовь Петровна, была дочерью директора Аракчеевского кадетского корпуса генерала П. И. Бутакова.

Уже в раннем детстве у мальчика обнаружились способности к музыке. Сначала игре на фортепиано его учила мать, затем с мальчиком стала заниматься учительница музыки А. Д. Орнатская. Благодаря ее урокам осенью 1882 года Рахманинов поступил на младшее отделение Санкт-Петербургской консерватории в класс В. В. Демянского. Там Рахманинов учился из рук вон плохо, часто прогуливал занятия, поэтому по совету Александра Зилоти, который приходился Сергею двоюродным братом, мальчика было решено перевезти в Москву и отдать в частный пансион известного музыкального педагога, профессора Московской консерватории Н. С. Зверева.

Осенью 1885 года Рахманинов переехал в Москву, в пансион Зверева и одновременно был принят на третий курс младшего отделения Московской консерватории по классу того же Зверева. В пансионе царила строгая дисциплина: ученики должны были заниматься по шесть часов в день. Также обязательным для юных музыкантов было посещение оперных спектаклей и ансамблевое музицирование, в том числе на нескольких роялях.

В 1887 году Рахманинов начинает сочинять и записывать свои первые произведения. В это время его преподавателем по контрапункту становится С.И. Танеев. В возрасте 13 лет Рахманинов был представлен Петру Ильичу Чайковскому.

В пансионе Зверева Рахманинов провел четыре года, после чего между ним и Зверевым произошла ссора из-за композиции. В результате Рахманинов покинул пансион, но остался в Москве, где его приютили родственники Сатины, на дочери которых он впоследствии женился. И ученик, и педагог очень тяжело переживали этот конфликт, но помириться смогли лишь после выпускного экзамена. Тогда Зверев подарил Рахманинову свои золотые часы, которые композитор бережно хранил всю жизнь.

В 1888 году Рахманинов продолжил обучение на старшем отделении Московской консерватории в фортепианном классе своего двоюродного брата А. И. Зилоти, а спустя год под руководством С. И. Танеева и А. С. Аренского начал изучать композицию.

В 19 лет Рахманинов с большой золотой медалью окончил консерваторию по двум специальностям - и как пианист, и как композитор. Уже во время учебы он получил известность среди московской публики. К моменту окончания консерватории им уже были написаны Первый фортепианный концерт, ряд романсов и пьесы для фортепиано, в том числе Прелюдия до-диез минор (op.3 № 2), которая позднее стала одним из наиболее известных произведений композитора.

Дипломной работой Рахманинова стала его первая опера— «Алеко», написанная по романтической поэме А. С. Пушкина «Цыганы». Опера очень понравилась Чайковскому и по его настоянию в 1893 году была поставлена в Большом театре. Чайковский даже хлопотал о ее включении в репертуар Большого вместе со своей оперой «Иоланта», но вскоре неожиданно скончался, так что этот замысел не был осуществлен.

В том же 1892 году Сергей Рахманинов впервые выступил перед публикой как пианист со своей известнейшей Прелюдией до-диез минор, ставшей настоящей жемчужиной его творчества.

По окончании консерватории Рахманинов ради заработка стал преподавать теорию музыки в московском Мариинском, а затем в Елизаветинском и Екатерининском женских институтах. Также он начал давать частные уроки музыки, хотя это занятие очень не любил.

В 1893—1895 годах  Рахманинов пишет свою Первую симфонию, которая была новаторским для того времени произведением.

В 24 года Рахманинов по приглашению Саввы Мамонтова стал вторым дирижером Московской русской частной оперы. Проработав там всего один сезон, он успел  прославиться как дирижер. Там же Рахманинов познакомился и подружился с Федором Шаляпиным. Покинуть театр Рахманинов решил, чтобы сосредоточиться на композиции.

В марте 1897 года состоялась долгожданная премьера Первой симфонии. Композитор Александр Глазунов тогда загорелся идеей познакомить Санкт-Петербург с творчеством молодого московского музыканта и даже сам выступил на премьере в качестве дирижера. Премьера, однако, окончилась полным провалом, как из-за некачественного дирижирования (Глазунов был неопытен в этом), так и — главным образом — из-за новаторской сущности музыки, не понятой ни самим Глазуновым, ни петербургской публикой.

«Живой свидетель события, присутствовавший на генеральной репетиции и концерте, удостоверяю, что исполнение Симфонии было сырое, недодуманное, недоработанное и производило впечатление неряшливого проигрывания, а не осуществления определенного художественного замысла, которого у дирижера явно и не было. Ритмическая жизнь, столь интенсивная в творчестве и исполнении Рахманинова, увяла. Динамические оттенки, градации темпа, нюансы экспрессии — все то, чем так богата его музыка, исчезло. Бесконечно тянулась какая-то аморфная, мутная звуковая масса. Вялый характер дирижера довершил всю томительную мертвенность впечатления», - вспоминал позже присутствовавший на премьере музыковед А.В.Оссовский.

В итоге публика и критики приняли симфонию негативно, да и сам Рахманинов был крайне разочарован. Особенно его огорчил отрицательный отзыв Николая Римского-Корсакова, с которым он познакомился в Московской русской частной опере и чье мнение очень ценил.

Провал послужил причиной глубокой депрессии Рахманинова. «Я был подобен человеку, которого хватил удар и у которого на долгое время отнялись и голова, и руки…», — так потом описывал композитор свое состояние в письме Б. В. Асафьеву. В течение более чем трех лет – на протяжении 1897—1901 годов – Рахманинов почти ничего не сочинял, большую часть времени проводил, лежа на кушетке, и выходил из дома только для частных уроков.

Преодолеть депрессию и творческий кризис композитор смог только с помощью известного врача-гипнотизера доктора Н. В. Даля.

 В 1901 году Рахманинов закончил свой Второй фортепианный концерт и вскоре получил приглашение занять место дирижера в московском Большом театре. Композитор согласился и два сезона дирижировал в Большом весь русский оперный репертуар (иностранным репертуаром управлял главный дирижер Большого театра — И. К. Альтани).

Через два года Рахманинов оставил Большой театр, снова решив полностью посвятить себя композиции. В 1903 году он женился на Наталье Сатиной, которая приходилась ему двоюродной сестрой.

В 1906 году, совершив путешествие по Италии, Рахманинов на три года поселился в Дрездене, где много и плодотворно сочинял. В 1909 году совершил большое концертное турне по Америке и Канаде, выступая как пианист и дирижер. В том же году написал Третий фортепианный концерт.

До революции Рахманинов часто выступал в Москве. В частности, большой популярностью пользовались концерты, организуемые его двоюродным братом Александром Зилоти, на которых часто дирижировал Рахманинов. Также композитор возглавлял художественный совет Российского музыкального издательства.

21 февраля 1917 года в концертном зале Тенишевского училища в Петрограде состоялось последнее концертное выступление Рахманинова в России. Вскоре после Октябрьской революции композитор воспользовался пришедшим из Швеции предложением выступить на концерте в Стокгольме и в конце 1917 года вместе с женой и дочерьми Ириной и Татьяной, оставив все свое имущество, покинул Россию  практически без средств к существованию.

Через Мальме Рахманинов прибыл в Копенгаген, где 15 февраля 1918 года сыграл свой Второй концерт с дирижером Георгом Хеэбергом.

Поняв, что заработать средства он сможет только как пианист, Рахманинов начал усиленно тренироваться на фортепиано и до конца сезона выступил в одиннадцати симфонических и камерных концертах, что дало ему возможность расплатиться с долгами.

1 ноября 1918 года Рахманинов вместе с семьей отплыл из Норвегии в Нью-Йорк, где начал активную концертную деятельность также как пианист. В дальнейшем  он не прекращал выступать с концертами вплоть до конца жизни, давая их по несколько  десятков за сезон.

В Америке Рахманинов сильно тосковал по родине. Он общался в основном в среде русских эмигрантов, окружил себя русскими друзьями и русской прислугой. За все годы, прожитые в эмиграции, у Рахманинова почти не было друзей-иностранцев, одним из немногих исключений стал производитель роялей Фредерик Стейнвей — глава фирмы «Стейнвей и сыновья».

Творческий кризис, начавшийся после отъезда из России, у композитора затянулся почти на 9 лет - вплоть до 1926 года он не писал значительных произведений. Лишь в 1926—1927 годах появляются новые творения Рахманинова: Четвертый концерт и три русские песни.

Живя и выступая по большей части в США, с 1930 по 1940 годы Рахманинов часто гастролировал по Европе и проводил там немало времени. В 1931 году он купил в Швейцарии участок на берегу Фирвальдштетского озера, где построил роскошную виллу «Сенар» с большим садом. Вилла получила название по первым слогам имен Сергея Рахманинова и его супруги Натальи. Это место стало особенно дорого для композитора - он создал его в национальном стиле и даже специально привез туда русские березы. Именно тут он создал свои знаковые сочинения – Рапсодию на тему Паганини и Третью симфонию.

В 1941 году Сергей Рахманинов закончил свое последнее произведение — Симфонические танцы, многими признанное величайшим из созданного им.

Хотя Рахманинов крайне отрицательно относился к советской власти, известие о нападении Германии на СССР произвело на него сильнейшее впечатление. В годы Великой Отечественной войны пианист дал в США несколько концертов, весь денежный сбор от которых направил в фонд Красной армии, и советовал всем русским эмигрантам тоже внести свой вклад. Известно, что на его деньги был построен боевой самолет. Утверждается, что незадолго до своей смерти Рахманинов пытался посетить родину, но его не пустили.

На склоне лет у композитора обнаружилось онкологическое заболевание - меланома (по другим данным – рак легких, вызванный активным курением). Сам Рахманинов о нем даже не подозревал. Последний свой концерт он дал всего за шесть недель до смерти.

Сергей Рахманинов умер 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз (США, Калифорния), не дожив трех дней до своего 70-го дня рождения. Похоронен на кладбище Кенсико в Валхалле близ Нью-Йорка.

 

 
Сергей Рахманинов
Library of Congress 

Чем знаменит

Сергей Рахманинов — один из величайших русских пианистов, композиторов и дирижеров своего времени. Он был одинаково гениален во всех этих трех ипостасях.

Рахманинов как композитор объединил и сплавил творческие принципы московской и петербургской композиторских школ в единый и цельный русский стиль. Ему удалось выработать специфический, легко узнаваемый музыкальный язык. Его Второй концерт для фортепиано с оркестром, по словам выдающегося пианиста Дениса Мацуева,  является «шедевром на все времена» и одним из самых популярных произведений не только в России, но и во всей мировой классике. Рахманинов (наряду со Скрябиным) вывел русскую фортепианную музыку XX века на мировой уровень, стал одним из первых русских композиторов, чьи фортепианные произведения входят в репертуар всех пианистов мира.

Будучи вынужден покинуть родину и страстно по ней скучая, за четверть века жизни за рубежом Рахманинов создал всего 6 произведений, которые, однако, относят к вершинам русской и мировой музыки.

 

О чем надо знать

Неудача с Первой симфонией произвела на Рахманинова такое сильное впечатление, что он уничтожил партитуру, запретив когда-либо исполнять ее. «Симфонию не покажу и в завещании наложу запрет на смотрины», - писал он Б. В. Асафьеву спустя 20 лет после ее провала.

В 1944 году музыковеду А. В. Оссовскому удалось отыскать в архиве Ленинградской консерватории уцелевшие оркестровые голоса симфонии, по которым была восстановлена партитура произведения.

«Вторая премьера» симфонии с огромным успехом прошла в Москве 17 октября 1945 года (дирижировал Александр Гаук). Американская премьера состоялась 19 марта 1948 года - симфонию исполнил Филадельфийский оркестр под управлением Юджина Орманди.

Следует отметить, что на самом деле Первая симфония фактически стала второй попыткой Рахманинова в этом жанре. В последний год учебы в Московской консерватории ему было задано одним из преподавателей написать симфонию в качестве упражнения. Рахманинов позднее рассказывал, что он завершил работу, однако три из четырех частей были впоследствии утеряны. Сохранившаяся часть длительностью около 12 минут была опубликована посмертно в 1947 году как Юношеская симфония.

 

Прямая речь

О провале Первой симфонии: «Мне самому моя Симфония, несмотря на то, что я ее очень любил раньше, сейчас люблю, после первой же репетиции совсем не понравилась... Значит, плохая инструментовка, скажете Вы. Но я уверен, отвечу я, что хорошая музыка будет «просвечивать» и сквозь плохую инструментовку, а я не нахожу, чтоб инструментовка была совсем неудачна. Остается, значит, два предположения. Или я, как некоторые авторы, отношусь незаслуженно пристрастно к этому сочинению, или это сочинение было плохо исполнено. А это действительно было так. Я удивляюсь, как такой высокоталантливый человек, как Глазунов, может так плохо дирижировать?».

О передаче денежного сбора от одного из своих концертов в Фонд обороны СССР: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу».

Пианист Денис Мацуев о Третьем концерте Рахманинова: «По насыщенности, по эмоциональности ни один фортепианный концерт даже близко нельзя сравнить с Третьим концертом. Это Эверест. В нем около 50 тысяч нот. И каждый раз, когда я выхожу его играть, — это исполнение с чистого листа. Этим и отличается гениальная музыка от просто талантливой — количество смыслов, эмоций и интерпретаций внутри неисчерпаемо.

Это та самая музыка, которую обычно просят исполнить русские: "А сделай так, чтобы душа сначала развернулась, а затем свернулась"».

 

9 фактов о Сергее Рахманинове

  • Долгое время местом рождения композитора считалось имение его родителей Онег, недалеко от Новгорода, но исследования последних лет называют местом его рождения усадьбу Семеново Старорусского уезда Новгородской губернии. Усадьба, находившаяся в 60 километрах от Старой Руссы, не сохранилась.
  • Семейное предание ведет происхождение рода Рахманиновых от «внука молдавского господаря Стефана Великого» Василия, прозванного Рахманиным.
  • Жена Рахманинова Наталья Александровна  (урожденная Сатина) происходила из рода Рюриковичей, утративших княжеский титул. Поскольку она приходилась  композитору двоюродной сестрой по отцу, музыканту пришлось просить «высочайшего разрешения» на этот брак.
  • Свою первую оперу «Алеко», ставшую его дипломной работой, Рахманинов написал всего за семнадцать дней. За это сочинение он получил высочайшую отметку «5+».
  • У Рахманинова была невероятная музыкальная память: услышав музыкальное произведение всего один-два раза, он запоминал его практически наизусть и помнил потом очень долго.
  • Помимо хорошей памяти, композитор обладал еще одной уникальной особенностью - он мог легко охватывать на рояле сразу 12 белых клавиш, что было не под силу большинству известных пианистов.
  • Будучи глубоко верующим человеком, Рахманинов внес выдающийся вклад в развитие русской духовной музыки, написав Литургию св. Иоанна Златоуста для смешанного хора (1910) и  Всенощную (1916).
  • Популярность Рахманинова как пианиста в США была огромной. Его постоянно осаждали толпы репортеров и папарацци. Чтобы скрыться от излишнего внимания во время гастролей по Америке, Рахманинов одно время даже жил в персональном железнодорожном вагоне вместо отелей.
  • Мелодия известного сингла «All by myself», которую исполняла популярная певица Селин Дион, была позаимствована из Второго фортепианного концерта Рахманинова. Автору песни Эрику Кармену пришлось долго улаживать все вопросы с наследниками маэстро и в итоге он был вынужден указать имя Рахманинова как настоящего автора песни.

 

Материалы о Сергее Рахманинове

Свой Рахманинов: великий композитор глазами выдающегося пианиста

Биография Сергея Рахманинова на Soundtimes.ru

Сайт «Сенар», посвященный жизни и творчеству С. В. Рахманинова.

Статья о Сергее Рахманинове в Википедии

 

 

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